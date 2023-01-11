دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط أشخاص مخالفين لقانون الإقامة عُثر مع أحدهم على أدوات يشتبه بأنها تُستخدم بأعمال السحر والشعوذة.

جاء ذلك في بيان للداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "الإعلام الأمني: جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة باللجنة الثلاثية المشتركة من خلال المتابعة الأمنية على المخالفين والخارجين عن القانون، تسفر عن ضبط مكتبين للخدم وهميين يأويان (6) مخالفين لقانون الإقامة وعثر مع أحدهم على أدوات يشتبه استخدامها في أعمال السحر والشعوذ".

وتابعت الوزارة في بيانها أن هؤلاء الأشخاص "تمت إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ونشرت الداخلية الكويتية بيانها مرفقًا بصور "مموهة" للأشخاص الذين تم ضبطهم.