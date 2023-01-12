هل هناك كائنات فضائية بيننا؟ الكونغرس الأمريكي يتلقى تقريرًا استخباراتيًا بخصوص الأجسام الطائرة المجهولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الطيار السعودي، اللواء الركن متقاعد فهد العطاوي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها عن مشاهدته جسما غريبا لا يعلم ما هو وأنه قد يكون "طبقا طائرا" غير معروف وتعامله معه خلال تدريبات.

جاء ذلك في مقابلة أجراها العطاوي مع الإعلامي جاسم العصمان، حيث قال: "في الليل طايرين صادفت حاجة إلى الساعة هذه لا أدري ما هي هل هي طائرة واجهتني هل هو UFO (جسم طائر غير معروف) أو طبق طائر هل هي جني؟ ما أدري.."

وتابع قائلا: "شهود معي في طائرة أخرى، زملاء أحييهم، معالي الأستاذ أحمد عسيري وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية حاضر الآن حي يرزق وشاهد على الحادثة هذه، أيضا الزميل سعادة اللواء الطيار ناصر الصمان القحطاني وهو الي قال لي ’فهد أفلح‘ لما شافني اتقاتل مع الكائن هذا.."

وأضاف: "أنا ما أدري شفته وتقاتلت معه حنا كنا في رحلة تدريبية فشفته داخل علي في المنطقة التدريبية استأذنت من رقم واحد الي هو ناصر القحطاني قال روح شوفه شفته أنا وتقاتلت معه لو ناصر القحطاني ما قال لي ’أفلح يا فهد‘ باللهجة القحطانية الجنوبية كان الآن أنا مش موجود.."