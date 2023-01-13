زيارة "نادرة" لمدير الاستخبارات الأمريكية إلى ليبيا

(CNN)-- أعلنت حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، يوم الخميس، في بيان، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز التقى برئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس.

وامتنعت الاستخبارات المركزية الأمريكية عن التعليق.

وقال بيان حكومة "الوحدة الوطنية" إن الاجتماع "حضره مسؤولون آخرون من كلا البلدين، بما في ذلك القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية"، كما نشرت الحكومة، عبر صفحتها على فيسبوك، صورة لبيرنز والدبيبة.

ولم تشهد ليبيا سوى القليل من السلام أو الاستقرار منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد معمر القذافي، وانقسمت البلاد في عام 2014 بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب.

وتم تنصيب الدبيبة في مارس/ آذار 2021 كرئيس لحكومة "الوحدة الوطنية"، والتي كانت تهدف إلى توحيد المؤسسات المنقسمة في البلاد.

وأفادت بعض وسائل الإعلام المحلية في ليبيا أن بيرنز التقى بالجنرال الليبي المنشق خليفة حفتر قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني" الليبي ومقره في طبرق في شرق ليبيا والمنافس لحكومة الدبيبة.

ولا يمكن لشبكة CNN تأكيد الاجتماع بين حفتر وبيرنز بشكل مستقل.