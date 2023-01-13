السعودية.. الداعية عائض القرني يعلق "وجدت روح التجديد" بـ"اكسبو الحج"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الداعية الإسلامي، عائض القرني، على جناح وزارة الحجّ والعمرة السعودية في "اكسبو الحج" قائلا إنه "وجد روح التجديد".

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته وزارة الحج والعمرة على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قال: "أنا اليوم وجدت ما سرني وأثلج صدري، الذي شاهدته انجاز عالمي والحمد لله شيء من الإبداع.."

وتابع قائلا: "أشكر كل من قام على هذا المعرض العظيم الذي شارك فيه أكثر من 80 فعالية ومؤسسة وجهة وأمر آخر أنا وجدت التجديد وروح التجديد الذي يفرح به كل إنسان كل مسلم ومسلمة ولذلك أنا أقدم الشكر للقيادة، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد عراب الرؤية التي نعيش في نجاحاتها.."

وأعاد القرني نشر مقطع الفيديو على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "سرّني ما رأيت وأبهجني ما شاهدت من جهود مباركة موفّقة في جناح (وزارة الحج) في اكسبو الحج، إنجاز يسعد به كل مسلم ومسلمة، مع التحيّة لمعالي الوزير د. توفيق الربيعة.. شكراً لكم على مواكبة رؤية 2030 وطموحات عرّاب الرؤية وقائدها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".