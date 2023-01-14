إيران تعلن عن تنفيذ الإعدام بحق علي رضا أكبري بعد إدانته بالتجسس

موجة الإعدام تستمر.. إيران تعدم شابين "شنقًا" لمشاركتهما بالاحتجاجات في البلاد

(CNN)-- أعلنت إيران، السبت، إعدام علي رضا أكبري، المواطن البريطاني-الإيراني، والمسؤول الإيراني السابق، بحسب صحيفة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

الإعلان عن حكم الإعدام بحق أكبري جاء بعد أيام فقط على إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وبحسب الادعاءات التي نُشرت في صحيفة ميزان، يوم الأربعاء، فإن أكبري "اعتقل منذ فترة بتهمة التجسس على هذا البلد، على هذا الأساس وبعد تقديم لائحة اتهام ضد المتهم، تمت إحالة الملف إلى المحكمة وعقدت الجلسات بحضور محامي المتهم وبناءً على المستندات الصالحة الموجودة في ملف هذا الشخص، حُكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح المملكة المتحدة".

ويذكر أن أكبري شغل سابقًا منصب نائب وزير الدفاع الإيراني وكان رئيسًا لمعهد البحوث الاستراتيجية، وكذلك عضوًا في المنظمة العسكرية التي نفذت قرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب الإيرانية العراقية، وفقًا لصحيفة الشرق اليومية المؤيدة للإصلاح بإيران.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن أكبري اعتقل في عام 2019 وأنه خدم في عهد الرئيس الإيراني محمد خاتمي، وهو إصلاحي كان في منصبه من 1997 إلى 2005.