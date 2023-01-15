نشر الأحد ، 15 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دولة الإمارات والولايات المتحدة تشكيل لجنة لإدارة الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة، وذلك في إحاطة إعلامية لقادة الأعمال والمناخ، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، الأحد.

حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، سيتم تشكيل اللجنة برئاسة مشتركة بين وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، سلطان بن أحمد الجابر، وآموس هوكستين، المنسق الرئاسي الأمريكي لشؤون الطاقة. إلى جانب ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.

وأعلن الجانبان أنه سيتم البدء بتخصيص 20 مليار دولار كمرحلة أولى لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 غيغاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035، وذلك بقيادة شركة "مصدر" الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص.

قيمة الدفعة التمويلية الأولى للشراكة الاستراتيجية سيتم توفيهار من خلال 7 مليارات دولار من القطاع الخاص و13 مليار دولار عبر أدوات تمويلية، مثل سندات الدين، وفقا لـ"وام".

تم إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لاستثمار 100 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في أنحاء العالم بحلول عام 2035.

وقال المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات إن الشراكة "توفر استثمارات عملية ونشر مشروعات الطاقة النظيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ودولة الإمارات والدول ذات الاقتصادات الناشئة في مختلف أنحاء العالم. وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة تقدم نموذجًا لتوحيد الجهود والتعاون الذي يحتاج إليه العالم خلال مؤتمر الأطراف COP28 لتحقيق تقدم نوعي في العمل المناخي".

من جانبه، قال آموس هوكستين: "سيساعد تشكيل لجنة الخبراء ووضع خطة عمل في إطار الشراكة الاستراتيجية (PACE) على بناء الزخم اللازم للحصول على مخرجات فعالة ومؤثرة خلال مؤتمر الأطراف COP28"، الذي يُعقد في الإمارات العام المقبل.