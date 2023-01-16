حماس تنشر أول فيديو مزعوم لرهينة إسرائيلي منذ أسره في 2014

القدس (CNN)-- أصدرت حماس، الاثنين، شريط فيديو قالت إنه لأفيرا منغستو، وهو إسرائيلي محتجز في غزة من قبل الحركة الفلسطينية المسلحة منذ أن عبر إلى قطاع غزة في عام 2014.

وهو أول مقطع فيديو أو صورة يتم مشاهدتها لمنغستو منذ أن تم القبض عليه قبل أكثر من ثماني سنوات.

الفيديو غير مؤرخ ويبدو أنه يُظهر منغستو جالسًا في قميص أرجواني بأزرار أمام حائط أبيض، ويسأل عن المدة التي سيبقى فيها في الأسر وأين تدخل بلاده. ويظهر مغنيستو لمدة 11 ثانية. لا تستطيع CNN التحقق من صحة الفيديو أو تأكيد وقت تصويره. من المحتمل أن يكون منغستو قد أدلى بتصريحه تحت الإكراه.

تحدث شقيق ووالد منغستو على التلفزيون الإسرائيلي منذ نشر الفيديو. قال شقيقه "يالو" للقناة 12 إنه "متحمس وخائف في نفس الوقت"، لكنه لم يكن متأكدًا بنسبة 100٪ أن الرجل الذي يظهر في الفيديو هو شقيقه.

وقالت والدة منغستو، أغرنيش، للقناة 12 إنها واثقة من أنه ابنها.

قالت عائلته إن منغستو مريض عقليًا.

وتوقيت إصدار الفيديو جدير بالملاحظة، حيث يأتي في نفس اليوم الذي تولى فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، هيرزي هاليفي، رئاسة الأركان خلفا لأفيف كوخافي. وفي بداية الفيديو، كانت هناك رسالة مُوجهة مباشرة إلى كوخافي وهاليفي.

ولم يؤكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة الفيديو، واكتفى بالقول إن "دولة إسرائيل تستثمر كل مواردها وجهودها لإعادة أبنائها الأسرى والمفقودين إلى أرض دولة إسرائيل".

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي العميد الجنرال ران كوخاف: "نحن نبحث في هذا. نأمل أن يكون الفيديو أصليًا وأن يكون أفيرا مغنستو على قيد الحياة وبصحة جيدة. من الصعب تحديد مصداقية الفيديو في الوقت الحالي".

إلى جانب منغستو، تحتجز حماس أيضًا مدنيًا إسرائيليًا آخر عبر إلى غزة، وهو هشام السيد، بالإضافة إلى جثتي جنديين قُتلا خلال حرب 2014 مع حماس، هدار غولدين وأورون شاؤول.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح في وقت سابق بأن منغستو والسيد مريضان عقليًا، وقال عندما تم نشر مقطع فيديو للسيد: "توزيع فيديو لمريض هو عمل حقير ويائس".