تداول مقطع مساعدة جنديين إسرائيليين لمقعد فلسطيني وساويرس يُعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو يُظهر قيام جنديين إسرائيليين بمساعدة مقعد فلسطيني على كرسي متحرك، وقد تداول عدد من المغردين هذا المقطع وعلق عليه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بالقول: "هناك أناس طيبون في كل بلد".

وكتبت الخارجية الإسرائيلية على المقطع الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "الوجه الإنساني لإسرائيل الذي لن تراه في الاعلام العربي للأسف"، حسب قولها.

وتابعت الوزارة بالقول: " جنود إسرائيليون يشمرون عن سواعدهم لمساعدة فلسطيني مقعد"، حسب تعبيرها.

وتداول عدد من المغردين مقطع الفيديو وعلق عليه ساويرس، الذي أعاد نشر تغريدة لنائب سفير إسرائيل في البرازيل، بالقول: "يوجد أناس طيبون في كل بلد"، حسب تعبيره.