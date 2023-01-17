دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، عن استدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان، إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية على "اعتراض طريق" السفير الأردني لدى إسرائيل أثناء دخوله إلى الحرم القدسي، بحسب بيان الخارجية الأردنية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، في البيان، إنه "قد تمّ إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتذكير بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه".

وأضاف المجالي: "كما جرى التأكيد على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أو المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية".

في المقابل، قال المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، في بيان، إن "مدير الوقف الأردني وصل مع السفير الأردني لدى إسرائيل إلى الحرم القدسي دون أي تنسيق مسبق مع الشرطة. والشرطي الذي لاحظ وجودهما ولم يعرف هوية السفير أو يعلم بالزيارة المتوقعة، أبلغ الضابط المسؤول، وانتظر تلقي التعليمات، ولهذا الغرض تأخر دخولهما إلى منطقة الحرم القدسي لفترة قصيرة جدًا".

وأضاف: "خلافًا لما ورد في المنشورات الخاطئة والمضللة، لم يتم منع دخول السفير إلى الحرم القدسي، لكنه كان هو الذي قرر في مرحلة معينة مغادرة المكان بمبادرة منه، بينما عمل الشرطي على تلقي التعليمات المناسبة من ضابطه. لو انتظر بضع ثوانٍ أخرى، لكان قد دخل منطقة الحرم القدسي".