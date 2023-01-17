دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت النيابة العامة الهولندية، في بيان، إن الشرطة الهولندية اعتقلت، الثلاثاء، رجلا سوريًا عمره 37 عامًا، يشتبه في أنه كان قائدًا للأمن بتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا.

ولم تذكر النيابة اسم المشتبه به، لكن البيان قال إنه كان يعيش في مدينة أركيل بالقرب من روتردام بعد أن طلب اللجوء في عام 2019.

وقال البيان: "يشتبه في أنه خلال منصبه في تنظيم (داعش)، ساهم في جرائم الحرب التي ارتكبها التنظيم في سوريا"، وأضاف البيان أن الرجل يشتبه في أنه شغل منصبًا قياديًا في الجهاز الأمني لـ"داعش" بين عامي 2015 و22018. كما يشتبه في أنه شغل منصبًا مماثلا في جبهة النصرة قبل ذلك، بحسب البيان.

وكانت جبهة النصرة إحدى أكبر الجماعات الجهادية في سوريا، تابعة لتنظيم القاعدة قبل قطع العلاقات بينهما في عام 2016.

وقالت النيابة العامة الهولندية إن المشتبه به سيحال إلى قاضٍ في لاهاي في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.