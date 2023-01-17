بريطانيا: النظام الإيراني مهووس بقمع شعبه.. وسيحاسب على إعدام رضا أكبري

(CNN)-- حذر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، يوم الاثنين، إيران من أنها "ستحاسب" على إعدام المواطن الإيراني البريطاني علي رضا أكبري.

وكانت وسيلة إعلامية إيرانية تابعة للدولة أفادت، يوم السبت، بأن السلطات الإيرانية أعدمت أكبري بتهمة "التجسس".

وقال كليفرلي، في خطاب ألقاه أمام البرلمان البريطاني: "نشهد أعمال انتقامية من نظام ضعيف ومعزول، مهووس بقمع شعبه، ورسالتنا إلى ذلك النظام واضحة: العالم يراقبك، وستحاسب".

ودعا وزير الخارجية البريطاني بلاده إلى النظر في اتخاذ مزيد من الخطوات إلى جانب حلفائها "لمواجهة التهديد المتصاعد من إيران".

وأضاف أن إعدام أكبري جاء بعد "عقود من القمع القاسي من قبل نظام لا يرحم"، مضيفا أن "بريطانيا تقف إلى جانب الشعب الإيراني الشجاع في مطالبته بحقوقه وحرياته".

ويعد إعدام أكبري هو الأحدث في سلسلة من عمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني الذي يواجه احتجاجات غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد.