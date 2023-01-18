أول تعليق من أمير قطر بعد "قمة أبوظبي" ورسالة لمحمد بن زايد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن سعادته بالمشاركة في القمة التي استضافتها العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الأربعاء، موجها شكره لرئيس الدولة المضيفة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكتب أمير قطر عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "سعدت اليوم باللقاء التشاوري مع عدد من إخواني قادة الدول الشقيقة، والذي ناقشنا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولنا بما يحقق مصالح شعوبنا، ويدعم الأمن والاستقرار في منطقتنا".

وختم الشيخ تميم تغريدته بالقول: "شكرا لأخي الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة"، حسب قوله.

وكان قد شارك أمير قطر في القمة التي ضمت أيضا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطان عُمان، هيثم بن طارق، إلى جانب مستضيف القمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وشهدت العلاقات القطرية الإماراتية تحسنا كبيرا في الأشهر القليلة الماضية، إذ زار رئيس الإمارات قطر في 5 ديسمبر/كانون أول الماضي والتقى أمير البلاد، في أول زيارة له إلى الدوحة منذ المصالحة.

وكانت قد فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على الدوحة عام 2017، قبل أن تُوقع الدول الخمس اتفاق المصالحة في 5 يناير/كانون ثاني من عام 2021 خلال قمة العلا.