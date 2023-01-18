"لقاء تشاوري" لقادة الخليج والأردن ومصر في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر في دولة الإمارات، الأربعاء في "لقاء تشاوري" وفقا لما ذكره عدد من المنصات الرسمية للدول المشاركة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية بيانا الثلاثاء، جاء فيه: "محاطًا بعناية الله وتوفيقه، سيغادر البلاد صباح غدٍ حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم متوجهًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ تلبية لدعوة من أخيه صاحب السُّمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في اللقاء الأخوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".

من جهته نشر الديوان الأميري القطري بيانا، الأربعاء، قال فيه: "غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أرض الوطن، صباح اليوم متوجهاً ’بحفظ الله ورعايته‘ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، للمشاركة في اللقاء التشاوري الأخوي وذلك تلبية لدعوة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وكان الديوان الملكي الأردني قد ذكر بتغريدة سابقة، الثلاثاء، أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني "يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، تتبعها زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".