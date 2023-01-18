القدس (CNN)-- حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بأن أرييه درعي، زعيم حزب شاس، لا يمكنه العمل كوزير للداخلية، بسبب إدانته في فبراير/ شباط الماضي بتهمة الاحتيال الضريبي.

جاء في حكم المحكمة أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة درعي من منصبه.

ورد حزب شاس بزعامة درعي - الذي حصل على 11 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو مكون رئيسي في ائتلاف نتنياهو - على الفور، واصفًا قرار المحكمة بأنه "تعسفي وغير مسبوق".

وقال الحزب الديني السفاردي إن المحكمة "ألغت اليوم أصوات وأصوات 400 ألف ناخب من حركة شاس". وأضاف: "اليوم قضت المحكمة في الواقع أن الانتخابات لا معنى لها".

وتابع حزب شاس، الحليف الرئيسي لنتنياهو: "قرار المحكمة سياسي".

طُلب من المحكمة العليا النظر في تغيير القانون الإسرائيلي الذي يسمح لدرعي بالعمل في الحكومة على الرغم من إدانته بالاحتيال الضريبي.

وقرر القضاة أن تعيينه "لا يمكن أن يستمر. هذا، من بين أمور أخرى، بسبب تراكم الإدانات الجنائية لديه، وفشله في التقاعد من الحياة العامة، كما قال إنه سيفعل عندما يُحكم عليه في قضية الاحتيال الضريبي".

وتعهد وزير العدل ياريف ليفين، عضو حزب الليكود بزعامة نتنياهو، بالتدخل نيابة عن درعي.

وقال ليفين: "سأفعل كل ما هو ضروري حتى يتم تصحيح الظلم الفادح للحاخام أرييه درعي، وحركة شاس والديمقراطية الإسرائيلية".

أعلن ليفين بالفعل عن خطط لتغيير نظام العدالة في إسرائيل من خلال منح الكنيست سلطة نقض قرارات المحكمة العليا ومراجعة الترشيحات للمحكمة.

وصفت رئيسة المحكمة العليا، إستر حايوت - التي كانت من بين القضاة العشرة الذين حكموا يوم الأربعاء بأن نتنياهو يجب أن يقيل درعي - التغييرات المقترحة الأسبوع الماضي بأنها "هجوم جامح على النظام القانوني".

وتظاهر أكثر من 80 ألف شخص في تل أبيب مساء السبت، احتجاجًا على الإصلاحات القضائية المقترحة، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقدير للشرطة.

ورفع الحاضرون لافتات تقارن نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقول إن إسرائيل تتحول إلى أمثال المجر شبه الديمقراطية وإيران الثيوقراطية. قال المتظاهرون لشبكة CNN إنهم جاءوا بدافع الخوف على مستقبل إسرائيل ولإرسال رسالة إلى نتنياهو مفادها أن الجمهور لن يدعم ما يرون أنه تفكيك للديمقراطية الإسرائيلية.