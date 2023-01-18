دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نالت استجابة أمير منطقة عسير السعودية لاستغاثة سيدة مسنة، انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأمر بتمليكها أرضًا وبناء منزل وتأثيثه لها.

ونشرت إمارة منطقة عسير على تويتر مقطع فيديو يُظهر الزيارة التي أجراها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، للسيدة التي ظهرت في الفيديو وهي تستغيث.

وأشارت إمارة عسير إلى أن الأمير أمر بإيجاد أرض سكنية للسيدة وإتمام إجراءات تملكها عبر منصة إحكام وفق الضوابط.

ووجه أمير عسير أيضًا ببناء منزل للسيدة وتأثيثه بالتنسيق مع جمعية البر الخيرية بمنطقة الأمواه وجمعية