نشر الخميس ، 19 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، لمناقشة التصدي لبرنامج إيران النووي وإمكانية انضمام السعودية لاتفاقيات السلام مع إسرائيل المعروفة بـ"اتفاقيات إبراهيم"، وفقا لما أعلنته الحكومة الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم نتنياهو، أوفير غندلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " رئيس الوزراء نتنياهو التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي وبحث معه صد البرنامج النووي والنشاط الإيراني في المنطقة وشكر الرئيس بايدن على تعهده بأن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا".

وتابع جندلمان بالقول: " كما تم بحث الخطوات القادمة الرامية لتعميق اتفاقيات إبراهيم بما فيها تحقيق انفراجة مع السعودية".

وتساءل الناطق باسم نتنياهو في تعليق على التغريدة بالقول: "هل ستنضم السعودية إلى دائرة السلام؟"، حسب قوله.

وكانت قد وقعت الإمارات والبحرين "اتفاقية إبراهيم" لتطبيع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل عام 2020.