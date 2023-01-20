دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من عملية اعتداء على شخص وصدم سيارته بصورة متعمدة في حائل الأمر الذي أثار تفاعلا.

الأمن العام السعودي نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورتين، إحداهما من مقطع الفيديو المتداول والأخرى للشخصين المعنيين بعد إلقاء القبض عليهما.

وقال الأمن العام في بيان: "قبضت شرطة منطقة حائل على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتديان على آخر وصدم مركبته عمدا، لخلاف سابق بينهم"، مضيفة: "جرى ايقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.."

وتابع أن الشخصين تمت "إحالتهما إلى النيابة العامة واستكمال إجراءات القبض على من وثّق ونشر المحتوى".