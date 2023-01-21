بعد الفيديو.. السعودية تضبط المتحرش بفتاة في مكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي يتحرش بفتاة في إمارة مكة الأمر الذي أثار تفاعلا.

ورد الأمن العام السعودي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، على ما يتم تداوله ببيان جاء فيه: "قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة، على مواطن ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة.."

وتابع الأمن العام السعودي في بيانه أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

ويذكر أن وزارة الداخلية السعودية أوضحت مفهوم التحرش بـ"كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص أخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة"، موضحة أن عقوبة مرتكبي جريمة التحرش هي "السجن بمدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وأضافت أن العقوبة تغلظ بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، في حال تكرار الفعل أو اقترانه بأي مما يلي:

إذا كان المجني عليه طفلا

إذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة

إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه

إذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث

إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية

إذا كان الجاني أو المجني عليه من جنس واحد

إذا كان المجني عليه نائما أو فاقدا للوعي أو في حكم ذلك.