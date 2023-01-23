دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— صرح المتحدث الرسمي باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية، العميد الركن تركي المالكي، بأن مزاعم الحوثيين بوجود قصف على مديريتي منبه وشدا على الحدود بين اليمن والسعودية، ووقوع ضحايا مدنيين، عارية عن الصحة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن العميد المالكي قوله إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم كافة الجهود لتثبيت واستمرار الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإنها تمارس أعلى درجات ضبط النفس في ظل استمرار خروقات المليشيا الحوثية على الحدود والداخل اليمني من قبل عناصرها غير المنضبطة أو التي لا تستطيع السيطرة عليها"، حسب تأكيده.

وأوضح العقيد المالكي في بيانه، الأحد، أن "ما يتم تداوله يأتي في إطار المزاعم الحوثية المستمرة بمناطق تقع ضمن سيطرتها، وتمثل نقاطا ساخنة لخلافات وتصفيات عمليات جماعات الجريمة المنظمة كالتهريب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والتي يتم إدارتها من قبل قيادات وعناصر تابعة لها"، بحسب ما نقلت عنه "واس".

وعلى صعيد ذي صلة، أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير/كانون ثاني 2023 من انتزاع 1.045 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.