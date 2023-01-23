رئيس الوزراء العراقي يقيل محافظ البنك المركزي..إليك الأسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، كما قرر إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مصدر حكومي قوله إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناءً على طلبه". وأضاف المصدر، أن "رئيس الوزراء كلَّف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة".

وفي الوقت نفسه، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الحكومة العراقية قرر إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد"، وأضاف البيان أن السوداني "كلف بلال الحمداني لإدارة المصرف إضافة إلى مهامه"، بحسب ما نقلت الوكالة العراقية.

وكانت أسعار صرف الدولار شهدت ارتفاعا في الأيام الماضية، وبحسب ما أكدت وكالة الأنباء العراقية، فقد سجَّلت أسعار بيع الدولار 162200 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 162000 دينار لكل 100 دولار، الأحد.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد تم تحديده عند 1460 دينارا لكل دولار، فيما حدد سعر البيع للمواطنين عند 1470 ديناراً لكلّ دولار.

وكان رئيس الوزراء العراقي أكد، السبت، إشرافه على الانتهاء من قانون الموازنة العامة، وأشار إلى أن الحكومة تواصل دعمها للبنك المركزي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي. حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.