أول جولة مشتركة لولي عهد الأردن وخطيبته السعودية في عمّان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجرى ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أول جولة مشتركة مع خطيبته السعودية رجوة آل سيف، في العاصمة عمّان، الاثنين.

وزار الثنائي مقر مبادرة "عبق اللون"، التي تهدف إلى تعليم المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية الرسم بدارة الفنان التشكيلي سهيل البقاعين.

وشاهد ولي العهد الأردني وخطيبته أعمال الطلبة، واستمعا إلى ما أفكارهم حول ما يأملون تحقيقه.

وفي لقطات بثتها قناة "المملكة" الرسمية للزيارة، ظهرت خطيبة ولي العهد وهي تتحدث إلى الطلاب: ""تعملوا لنا كل واحد فيكم رسمة لبيتنا المستقبل".

ونشر الأمير الحسين صورًا لجانب من زيارته رفقة خطيبته، قائلا في تعليقه على المبادرة: "تشرفت اليوم أنا ورجوة بلقاء مجموعة من الطلاب والطالبات الذين يمتلكون حسًا فنيًا إبداعيًا لا مثيل له.. "وكم من كفيف بصير الفؤاد" سبحانك ربي ما أجملهم".

يعقد قران الأمير الحسين والسعودية رجوة آل سيف في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، حسبما أعلن الديوان الملكي الهاشمي.