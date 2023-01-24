دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، علاء، عن احترامه لرد فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على حادثة حرق المصحف في السويد.

وأعاد نجل الرئيس المصري الراحل نشر تعليق أردوغان على الحادثة عبر صفحته الموثقة على موقع تويتر.

وعلّق مبارك على الفيديو بالقول: "تتفق أو تختلف مع الرجل لكنه يستحق الاحترام على موقفه تجاه حرق المصحف الشريف".

ووجّه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين، تحذيرا شديد اللهجة للسويد من أن بلاده لن تدعم انضمامها للناتو إذا لم تحترم الدين الإسلامي، وذلك بعد حادثة حرق المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم.