القاهرة، مصر (CNN)-- ناقش مجلس الشيوخ المصري مقترحا مقدما من أحد النواب حول "كيفية الحد من الأضرار الناتجة عن التطبيقات الإلكترونية"، ومن بينها تطبيق تيك توك، عن طريق "حجب المحتوى المخالف لمعايير المجتمع"، وذلك على خلفية انتشار مقاطع فيديو "تروج للعنف وإيذاء النفس".

ووفقا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن تيك توك يتصدر أكثر منصات الفيديو استخداما في مصر، يليه يوتيوب.

وقال النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تقدم بطلب للجنة الشباب والرياضة بالمجلس لـ"مناقشة كيفية الحد من الأضرار الناتجة عن التطبيقات الإلكترونية، ومن بينها تطبيق تيك توك، والذي يعد أكثر التطبيقات التي تتبنى سياسة انفتاحيه لا تراعي المعايير الاجتماعية، وهذه مشكلة يواجها التطبيق في مصر والعديد من دول العالم"، حسب قوله.

ووفقا لتقارير إعلامية، حظرت ولايات أمريكية التطبيق، كما تناقش المفوضية الأوروبية طلبا مماثل بسبب سياسات التطبيق الإلكتروني الخاصة باستخدام القاصرين لمقاطع الفيديو.

وأرجع عمارة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، سبب تقديمه المقترح إلى "انتشار محتوى على المنصة يخالف المعايير الاجتماعية، ويؤثر على سلامة الشباب ويروج لجرائم إيذاء النفس مثل تحدي الموت، والترويج للمواد المخدرة، مما يتطلب ضرورة إصدار تشريعات تلزم المنصة بوضع قواعد جديدة لسياسة المحتوى، وحظر أي محتوى يروج للعنف".

وانتشرت بين طلاب المدارس المصرية، خلال الأشهر القليلة الماضية، تحديات تدعو لممارسة ألعاب خطيرة عرفت باسم تحدي لعبة الموت وتسببت في إصابة بعض الطلاب، مما دفع وزارة التربية والتعليم إلى تحذير جميع الإدارات التعليمية بمراقبة أي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضرهم، إضافة إلى توعيتهم بخطورة الألعاب الإلكترونية، كما نصحت أولياء الأمور بمراقبة سلوك أبنائهم على الهواتف الذكية.

وأضاف محمد عمارة أن مجلس الشيوخ ناقش في اجتماعه الأول بحضور ممثلين عن وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والشباب والرياضة، "خطورة انتشار المحتوى المخالف للقواعد الاجتماعية، والذي يهدد القيم والثوابت الاجتماعية"، عبر التطبيقات الإلكترونية، وعلى رأسها تيك توك، على أن يتم عقد اجتماعات أخرى خلال الفترة المقبلة لوضع توصيات للحكومة توضح خطورة المشكلة، وكذلك المقترحات لحماية الشباب.

وأعلن عضو مجلس الشيوخ عن "اتفاق لجنة الشباب والرياضة بالمجلس على مخاطبة شركة تيك توك عن طريق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعديل سياسة المنصة بما يتماشى مع القيم والأعراف الاجتماعية في مصر، وحماية الأطفال والشباب من أي محتوى يروج للعنف ويهدد سلامة المجتمع لتطبيق الحماية الوقائية للمجتمع المصري".