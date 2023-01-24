"أي غفران؟".. لماذا لم يصل تحقيق انفجار مرفأ بيروت إلى نتيجة بعد عام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استأنف المحقق العدلي في حادث انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، الثلاثاء، تحقيقاته في القضية المتوقفة منذ 13 شهرًا. وقرر الادعاء على ثمانية أشخاص جدد، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن البيطار أخلى سبيل 5 موقوفين، بينهم مدير عام الجمارك السابق وعامل سوري، مع منعهم من السفر، فيما رفض إخلاء سبيل 12 آخرين.

وقال البيطار إن عودته لاستئناف التحقيق تستند "إلى مواد قانونية"، وأن "شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل المحقق العدلي تنتهي القضية".

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، أعطى البيطار لنفسه "الحق في الادعاء على قضاة وأمنيين وعسكريين من دون الحصول على إذن من إداراتهم، لأن المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رفعت أي قيود عن مهام المحقق العدلي، وأعطته صلاحيات مماثلة للصلاحيات الممنوحة للنائب العام التمييزي في الادعاء".

في المقابل، رفض النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرارات البيطار "جملة وتفصيلاً، لأن يد البيطار مكفوفة عن الملف بحكم القانون"، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، الثلاثاء.

وخاطب عويدات، البيطار، قائلا: "لم يصدر حتى تلك اللحظة أي قرار بقبول أو رفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم".

في 4 أغسطس/ آب عام 2020، وقع انفجار مرفأ بيروت وراح ضحيته أكثر من 215 شخصًا، مع إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.