دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها الإقدام على تمزيق نسخة من القرآن في مدينة لاهاي في هولندا، وذلك بعد أيام على حادثة إحراق نسخة من الكتاب المقدس لدى المسلمين في السويد.

وحذرت الرابطة على لسان أمينها، محمد العيسى في بيان من "أخطار الممارسات المثيرة للكراهية واستفزاز المشاعر الدينية التي لا تخدم سوى أجندات التطرُّف"، مؤكِّدة في السياق ذاته "أهمية إدراك الجميع مخاطرَ هذه الممارسات والتضامن في مواجهتها بحزم".

وأضاف أمين رابطة العالم الإسلامي في بيانه أن "مثل هذا التصرف الأهوج يسيء بلا شك- في جملة إساءاته- إلى مفهوم الحريات وقيمها الإنسانية".

وأكد على أن "هذه المجازفات الهمجية لن تزيد المسلمين إلا إيماناً مع إيمانهم، وثباتاً على قيمهم الداعية دوماً للسلام والتعايش، ولن تزيدهم إلا التفافاً صادقاً حول دُوَلهم الوطنية، وإسهاماً فاعلاً في تعزيز استقرارها ووئامها، وإصراراً على تفويت الفرص على رهانات الأيديولوجيات المتطرفة التي ستخفق ولابد- بعون الله- أمام الوعي الإسلامي الرفيع".