دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق وتعليقه ورد على سؤال لمراسل قناة الإخبارية السعودية الحكومية حول حرق نسخة من القرآن في السويد

وقال الأمير تركي الفيصل في التصريح الذي نقلته قناة السعودية الرسمية: "لا حول ولا قوة إلا بالله هذا دليل أنه هناك حملة ولا تزال قائمة للأسف، وللأسف تجد رواج وتدعيم من المؤسسات الحكومية في هذه الدول لمثل هذا التوجه غير الإنساني والإرهابي في حقيقته.."

ويذكر أن وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، وصف الاستفزازات المعادية للإسلام بـ"المروعة"، وذلك بعد أن أحرق سياسي يميني نسخة من القرآن خلال احتجاج أقرته الشرطة خارج السفارة التركية في ستوكهولم يوم السبت.

وقال بيلستروم في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، السبت: "الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة.. تتمتع السويد بحرية تعبير بعيدة المدى، لكنها لا تعني أن الحكومة السويدية، أو أنا، أؤيد الآراء التي يتم التعبير عنها".

ووقعت الحادثة خلال واحدة من مظاهرتين أعطت لهما الضوء الأخضر من قبل شرطة ستوكهولم لتنفيذها خارج السفارة التركية يوم السبت، حيث تظهر مقاطع فيديو من الحادثة السياسي اليمين المناهض للهجرة، راسموس بالودان، وهو يخاطب مصورًا حاملا نسخة من القرآن، وبعد إلقاء خطابه شرع بالودان بعد ذلك في إشعال النار في الكتاب بولاعة.