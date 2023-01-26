إسرائيل تحظر الأعلام الفلسطينية وأحد الفنانين يحتج بفرشاته

تقرير من إعداد عبير سلمان، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

(CNN)-- قبل أكثر من عقد بقليل، عُلق العلم الفلسطيني إلى جانب العلمين الإسرائيلي والأمريكي في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، عندما تبادل بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مصافحة تاريخية.

اليوم، عاد نتنياهو إلى السلطة وعباس لم يغادرها قط، لكن أشياء أخرى كثيرة تغيرت، بما في ذلك موقف إسرائيل من العلم الفلسطيني.

أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير هذا الشهر الشرطة بإنزال الأعلام الفلسطينية في أي مكان عام في إسرائيل، بدعوى أنها رمز حشد للإرهابيين.

شعر فنان واحد على الأقل بأنه مضطر للرد على مرسوم بن غفير.

بمجرد أن سمع بأمر الوزير، رسم الفنان التشكيلي المقيم في تل أبيب مايكل روزنوف نفسه بألوان العلم الفلسطيني وجعل العمل الفني صورة ملفه الشخصي على فيسبوك.

قال روزنوف، المعروف باسم ميش: "هذا سخيف، هل تريد إنزال الأعلام؟ ماذا لو كنت علما، ماذا ستفعل؟ هل ستنزلني لأنني أرتدي ألوانًا معينة؟" وأضاف "لذلك رسمت هذا الرسم التوضيحي الذي استغرق مني 10 دقائق."

لم يكن يتوقع أن يجذب ذلك الكثير من الاهتمام، لكن عشرات الإسرائيليين انضموا إلى ميش، وطالبوه برسم صورهم الشخصية مع العلم الفلسطيني على أمل إحداث بعض التأثير.

قال ميش لـCNN: "ثم فكرت، نعم، سيكون من الجيد تقديم أشخاص آخرين للانضمام. لأنني أحب الرسم وأحب أن أبدأ شيئًا ما عبر الإنترنت".

وبطبيعة الحال، رسم أيضًا بن غفير مرتديًا ألوان العلم الفلسطيني، حتى "الكيباه"، القلنسوة التي يرتديها المتدينون اليهود.

مايش ليس الشخص الإسرائيلي الوحيد غير الراضي عن حكومة نتنياهو الجديدة. فاز الائتلاف اليميني لرئيس الوزراء بأغلبية ضئيلة من الأصوات الشعبية في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن النقاد والمعارضين يعترضون على مجموعة واسعة من تحركاته، بما في ذلك الحظر العلني للعلم الفلسطيني، والإذعان المتزايد للمتشددين وخطط تغيير النظام القضائي.

خرج أكثر من 100 ألف شخص في تل أبيب ليلة السبت، في أحدث وأكبر سلسلة من الاحتجاجات الأسبوعية ضد الإصلاحات القانونية التي يخطط لها حلفاء نتنياهو.

لكن لم يرحب كل الإسرائيليين برسومات ميش.

اتهم أحد المعلقين على فيسبوك مايش بـ "نشر علم الكراهية"، مضيفًا: "يا له من مزعج".

وقال آخر: ماذا يريد أن يقول هذا؟ أنه من الرائع الآن الانتماء إلى أمة استسلمت لقادتها الإرهابيين؟ حماس لا تريد السلام معنا، ما الذي يحتاج توضيحا؟

حرص ميش على الرد على كل تعليق لشرح وحتى محاولة إقناع منتقديه.

لكنه يعتقد أن محاولة بن غفير حظر العلم الفلسطيني علنًا – ورفعه هو أمر قانوني تقنيًا في إسرائيل - استمرار للاتجاه الذي كانت إسرائيل تتجه نحوه منذ تأسيسها عام 1948.

قال ميش "إنها بالتأكيد خطوة للأمام بالنسبة للجنون، لكن لا شيء يثير الدهشة". وأضاف "أعتقد أن ما نراه الآن هو تحطيم هذا الوهم الذي يحاول معظم الإسرائيليين الحفاظ عليه، وهو أنهم يستطيعون العيش في ديمقراطية ليبرالية تحترم جميع حقوق الإنسان، بينما تسرق في الوقت نفسه نفس الحقوق الأساسية من خمسة ملايين شخص آخرين" في اشارة إلى السكان الفلسطينيين.

كفنان يستخدم وسائل الإعلام المختلفة - الأفلام والرسوم المتحركة والرسوم التوضيحية والكوميديا - لمعالجة القضايا الاجتماعية والسياسية، وكذلك الجنسانية والجنس، جاء ميش إلى إسرائيل في سن 16 من روسيا عام 1994 وخدم في جيشها لمدة ثلاث سنوات .

لكن في أحد الأيام، أثناء أداء خدمته الاحتياطية عند نقطة تفتيش إسرائيلية في وادي الأردن، قال إنه كان لديه نظرة ثاقبة للتجربة الفلسطينية.

قال ميش: "السبب الوحيد لوجود نقطة تفتيش هو جعل حياة الناس في القرية أكثر صعوبة". وأضاف "كنا نتحقق من نفس الأشخاص مرتين كل يوم. كانوا في الغالب أمهات يأخذن أطفالهن إلى روضة الأطفال على الجانب الآخر من القرية ".

وتابع "كان هناك يوم كنت أقف فيه حاملا بندقيتي وكان جندي آخر يفحص بطاقات الهوية، وفجأة أدركت أنني رجل بالغ يوجه سلاحا إلى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات. وأقول لنفسي: ’أنا لا أوجهه إليه حقًا. أنا فقط أقف هكذا‘، نعم، لكنه لا يعرف ذلك. ما يراه هو أن هذا المخلوق المخيف يوجه بندقيته صوبي."

وأضاف "فجأة صدمني، من منظور الجانب الآخر، وهو هذا الطفل الذي يرى مرتين في اليوم هذا الوحش وهو يصوب مسدسه نحوه. ما هي احتمالات أن يكبر هذا الطفل وهو مستعد لرؤيتي كإنسان كما أنا؟ كيف أتوقع منه أن ينظر إلي كإنسان؟ ثم قررت أنني خارج هذا. قال ميش: لم أعد أريد أن أفعل هذا بعد الآن."

يرى ميش وجود صلة مباشرة بين نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية ومحاولة بن غفير بشكل أساسي حظر العلم الفلسطيني، والذي من المرجح أن يتم اختباره في المحكمة.

جادل ميش: "كل نظام قمعي هو نظام ضعيف لأنه لا يمكنه تحمل أي احتكاك"، وقال "يحتاج إلى فرض قدر هائل من العنف لتجنب الاحتكاك."

وأشار ميش إلى أن هذا ما يحاول بن غفير تحقيقه: "إنها فكرة أنه من أجل تحقيق هويتنا الوطنية، فإننا بحاجة أن نأخذها من الآخرين."