دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الداعية الإسلامي الكويتي، عثمان الخميس، على حادثة إحراق نسخة من القرآن في السويد وسط الضجة وبيانات التنديد والإدانة لعدد من الحكومات العربية والإسلامية.

وقال الخميس في مقطع فيديو نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "نعم وصلت لما أردت وغضبنا ولكن اردنا أن نعلم أن هذا الأمر لا يهمنا كثيرا ما يقولون إن الحكومة هناك أو القوانين هناك لا تمنع، ما همتنا حكومتهم ولا همتنا قوانينهم يكفينا أن الله يمنع.."

وتابع قائلا: "نقول لهذا النجس القذر الذي قام بإحراق كتاب الله تبارك وتعالى، شلت يدك وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من حطيم جهنم"، مشدا "بما قامت به الحكومات الإسلامية من ردة فعل وتنديد بهذا الفعل هذا موقف جيد ونسأل الله تعالى أن تكون هناك مواقف أشد على هؤلاء الخبثاء الذين قاموا بهذا الفعل.."

وكان الداعية الإسلامي السعودي، عائض القرني قد نشر تغريدة علق فيها بالقول: " إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد عمل دنيء يستفز مليار ونصف المليار من المسلمين، ويسبّب الاحتقان، وسوف يبقى القرآن محفوظاً مُطهّراً مُقدّساً شامخاً على رغم أنوفهم، ’إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ‘".

من جهته سبق وعلق الداعية الإسلامي الإماراتي، وسيم يوسف بتغريدة قال فيها: " لو أحرقتم كل مصاحف المسلمين، و نثرتم رماد حرقكم على سفوح الجبال، وذاب بمياه البحار والأنهار فأن كتاب الله في صدور أطفالنا قبل كبارنا والله حافظ لدينه وكتابه، فمهما فعلتم فهو هباء أما وعد ربنا و ما احتوت قلوبنا تجاه كتاب ربنا {إِنَّا نحن نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا له لحافظون}".