موجة الإعدام تستمر.. إيران تعدم شابين "شنقًا" لمشاركتهما بالاحتجاجات في البلاد

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن لاعبة الشطرنج الإيرانية سارة خادم، التي شاركت مؤخرًا في بطولة دولية بدون ارتداء الحجاب، قد ألهمته.

وبحسب، رويترز، انتقلت سارة، المعروفة أيضا باسم سارة سادات خادم الشريعة، إلى إسبانيا بسبب مخاوف من العودة إلى إيران.

ونشر سانشيز، الأربعاء، صوراً على تويتر لهما وهما يلعبان الشطرنج معا، خلال اجتماع في مدريد، وتظهر سارة في الصورة وهي لا ترتدي الحجاب.

وكتب سانشيز في تغريدة: "لقد تعلمت الكثير من امرأة ملهمة اليوم، سارة خادم الشريعة، أستاذة كبرى في لعبة الشطرنج النسائية، كل دعمي للرياضيات، أمثالك يساهمن في عالم أفضل".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ظهرت خادم في صور نشرها منصة Jamaran الإعلامية الإيرانية بدون حجاب، وهو أمر إلزامي بموجب قواعد ارتداء الزي في إيران، وذلك خلال مشاركتها في بطولة FIDE World Rapid and Blitz للشطرنج في ألماتي بكازاخستان.

وفي مقابلة مع صحيفة الباييس الإسبانية، أوضحت خادم سبب عدم ارتدائها الحجاب في البطولة في ديسمبر/ كانون الأول. وقالت: "بصراحة، حتى قبل خوض هذه البطولة لم ألبس الحجاب قط". وأضافت: "أعني، لقد وضعته أمام الكاميرات فقط لأنني كنت أمثل إيران. بطريقة ما لم يكن من الجيد ألا أن أكون على طبيعتي، لذلك قررت ألا أفعل ذلك بعد الآن ". وتواصلت CNN مع سارة خادم عبر إنستغرام.

وسارة خادم، المصنفة تاسع أفضل لاعبة في إيران، هي واحدة من عدد من الرياضات اللواتي ظهرن في حدث رياضي بدون حجاب منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي أشعلتها وفاة الفتاة الإيرانية من أصل كردي مهسا أميني.

وتوفيت أميني الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عامًا في منتصف سبتمبر/أيلول بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق في البلاد، بزعم عدم التزامها بقواعد اللباس المحافظة في إيران، مما أثار الغضب الشعبي حول مجموعة من المظالم ضد النظام.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، خاضت المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي منافسات في كوريا الجنوبية دون أن ترتدي حجابها، وقالت في وقت لاحق إنه سقط عن طريق الخطأ. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت تصريحات ركابي قد صدرت بالإكراه.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أظهرت رامية القوس الإيرانية بارميدا قاسمي دعمها للاحتجاجات المناهضة للحكومة بخلع حجابها خلال حفل توزيع الجوائز في طهران، وقالت في وقت لاحق إنها لم تلحظ سقوطه.

وفي المقابل، قالت نائب وزير الرياضة الإيراني، مريم كاظميبور، في نوفمبر/ تشرين الثاني إن الرياضيين الذين تصرفوا ضد الأعراف الإسلامية "ندموا" على أفعالهم بعد ذلك، و"يبحثون عن فرصة للتعويض عن خطأهم"، بحسب زعمها.

وفي عام 2020، تعرضت حكم الشطرنج الإيرانية، شهره بيات، لانتقادات في إيران لعدم ارتدائها الحجاب بشكل مناسب، في بطولة العالم للسيدات للشطرنج في الصين وروسيا. ورفضت الانصياع لضغوط النظام لكنها نتيجة لذلك لم تعد إلى منزلها خوفا من العقاب.