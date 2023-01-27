دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، توقيف ضابط شرطة كويتي بعد اعتدائه بالضرب على عامل في محطة لغسيل السيارات، وهو ما أثار ترحيبا من مغردين بتطبيق القانون على الجميع.

وأشارت الوزارة الداخلية الكويتية إلى حجز المتهم على ذمة التحقيق في قضية الاعتداء على عامل بسبب "غسيل سيارة الضابط"

وقال الإعلام الأمني التابع للوزارة على صفحته على تويتر: "بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام ضابط في وزارة الداخلية بالاعتداء بالضرب على عامل بسبب غسيل مركبة، توضح الإدارة أنه تم تسجيل قضية بالواقعة (اعتداء بالضرب) جنح أبو فطيرة وحجز المتهم وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أنه لا أحد فوق القانون".

وأشار منشور الوزارة ردود فعل وترحيبا من العديد من المغردين، فقال أحدهم: "كل الشكر لوزارة الداخلية على حماية المستضعف ومساءلة المعتدي ومعاقبته بما يستحق، فالعدالة فوق الجميع وتحمي الجميع، ولأجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل".

وقال مغردون آخرون "إن رجل الأمن في خدمة المواطن واحترام حقوقهم"، وأعرب العديد منهم عن شكرهم لوزارة الداخلية.

وأوضح مغرد آخر: "أعتقد أنه لا علاقة بين كونه ضابطًا أو مدنيًا، فالناس سواسية أمام القانون. ثم إن الداخلية ليست هي المسؤولة عن أفعال موظفيها التي لم تأمرهم بها، هذه مسؤولية جهات القضاء من ادعاء ومحاكم".

وفي سبتمبر/أيلول 2022، كان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لضابط كويتي داخل مركز تسوق، وهو يقوم بدفع المحاسب والزبائن لتمرير أغراضه أولا ودفع الحساب على الصندوق، مستخدما العنف لتخطي طابور الانتظار

وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، في منشور على تويتر حينها، إن "قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول يرتدي اللباس العسكري (القوات الخاصة) يقوم باستخدام القوة مع الأشخاص بأحد مراكز التسوق".