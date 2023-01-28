بايدن لنتنياهو: هجوم القدس كان هجوما على العالم المتحضر

(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، الهجوم الذي شهدته مدينة القدس قرب كنيس بأنه "كان هجوما على العالم المتحضر"، وذلك وفقا لبيان أصدره البيت الأبيض عن اتصال هاتفي بين بايدن و رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لمناقشة الهجوم الإرهابي المروع".

وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي "عرض تقديم كل وسائل الدعم المناسبة لحكومة وشعب إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وشدد على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل".

وذكر أن بايدن "وافق على أن يظل أعضاء فريقه للأمن القومي على اتصال مستمر مع نظرائهم الإسرائيليين لتقديم كل الدعم المناسب".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت، في بيان سابق، إن البيت الأبيض أدان "الهجوم الإرهابي الشنيع"، وأضافت: "نشعر بالصدمة والحزن إزاء الخسائر في الأرواح، بما في ذلك مقتل ما لا يقل عن ثمانية من الضحايا الأبرياء".

وذكرت: "وقع الهجوم بشكل مأساوي في اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست، حيث يتم إحياء ذكرى من فقدوا في الهولوكوست في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "وجه الرئيس فريق الأمن القومي التابع له بالتواصل الفوري مع نظيره الإسرائيلي لتقديم كل الدعم المناسب لمساعدة الجرحى وتقديم مرتكبي هذه الجريمة المروعة إلى العدالة".

يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت أعلنت، عبر تويتر، أن الهجوم أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين، فيما صرح المفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي، للصحفيين، بأن الهجوم يعد "أحد أسوأ الهجمات الإرهابية التي وقعت في السنوات القليلة الماضية".