(CNN) -- أعلنت الشرطة الإسرائيلية، يوم الجمعة، في بيان، مقتل المسلح الذي نفذ الهجوم الذي وقع في مدينة القدس برصاص عناصر الشرطة، فيما صرح المفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي، للصحفيين، بأن الهجوم يعد "أحد أسوأ الهجمات الإرهابية التي وقعت في السنوات القليلة الماضية".

وقال البيان الشرطة إن "المسلح كان يبلغ من العمر 21 عاما من سكان القدس الشرقية، ويبدو أنه تصرف بمفرده، حيث أطلق النار قرب كنيس في القدس على عدد من الأشخاص الموجودين هناك، ثم هرب من المكان مستخدما سيارة".

وأضاف: "تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث واشتبكت مع منفذ الهجوم في غضون حوالي 5 دقائق من استقبال البلاغ الأول عن حدوث إطلاق النار، مما منع المسلح من قتل شخص بريء آخر".

وتابع أنه "عقب تبادل لإطلاق النار مع الإرهابي ومطاردته تم تحييده وإعلان وفاته فيما بعد".

وذكر البيان أنه "تم ضبط مسدس والسيارة التي استخدمها الإرهابي في مكان الحادث".

في غضون ذلك، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المثير للجدل، إيتمار بن غفير، خلال زيارته لموقع إطلاق النار: "لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو".

وكان بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، يرد على الأشخاص الذين كانوا يهتفون بغضب في المكان: "أستطيع أن أخبركم، أنتم على حق، العبء علينا، ولا يمكن أن تستمر الوضع على هذا النحو".

يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت أعلنت، عبر تويتر، أن الهجوم أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين.