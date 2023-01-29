القدس (CNN)—قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان إن حكومته ستتخذ "خطوات لتعزيز المستوطنات" ردا على هجمات إطلاق النار في القدس يومي الجمعة والسبت.

ونشرت قائمة من 6 نقاط عن "محاربة الإرهاب" على صفحة نتنياهو على "فيسبوك" بعد اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني، جاء فيها: "رداً على الهجمات المقيتة والاحتفالات التي أعقبت ذلك، قرر رئيس الوزراء نتنياهو اتخاذ خطوات لتعزيز الاستيطان سيتم تقديمها هذا الأسبوع"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتتضمن القائمة المزيد من العقوبات على عائلات الإرهابيين، إذ جاء في النقطة الأولى ضمن القائمة: "سيتم إغلاق منزل منفذ العملية الإرهابية في القدس قبيل هدمه مباشرة"، بالإضافة إلى أنه سيتم إلغاء حقوق التأمين الوطني والمزايا الإضافية لعائلات الإرهابيين إلى جانب بطاقات الهوية الإسرائيلية.

ويذكر أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 3 بجروح، يوم الجمعة، عندما هاجم مسلح كنيسا يهوديا، وفي حادثة منفصلة، يوم السبت، أطلق صبي يبلغ من العمر 13 عاما النار وأصاب أبًا وابنه في القدس الشرقية قبل أن يتم "تحييده"، بحسب الشرطة، على يد مدنيين يحملان أسلحة نارية مرخصة.