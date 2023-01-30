نشر الأحد ، 29 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بلاده يمكن أن تعطي فلندا "رسالة مختلفة" من شأنها أن "تصيب السويد بصدمة"، في إشارة إلى احتمالية موافقة أنقرة على انضمام هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أردوغان قوله: "يمكن أن نعطي فنلندا رسالة مختلفة إذا لزم الأمر، وعندها سوف تصاب السويد بصدمة، ولكن يجب ألا ترتكب فنلندا نفس الخطأ".

كان أردوغان يتحدث خلال لقاء في ولاية بيليجيك وسط تركيا، الأحد، عن مطالبة السويد بتسليم 120 كرديًا تعتبرهم تركيا "إرهابيين"، وذلك مقابل موافقة أنقرة على انضمامها إلى حلف الناتو. وهو ما لم تفعله ستوكهولم.

بموجب قواعد حلف الناتو، يمكن لدولة عضو واحدة فقط الاعتراض على طلب عضوية جديد.

وانتقد الرئيس التركي سماح السلطات السويدية تنظيم تظاهرة لليمين المتطرف أمام السفارة التركية في ستوكهولم، وحرق نسخة من القرآن في محيطها.

في وقت لاحق، أحرق محتجون أتراك علم السويد في شوارع أنقرة وأمام مقر السفارة السويدية في تركيا.

يوم السبت، قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، إنه لا يتوقع حدوث تقدم في طلبات عضوية الناتو لبلاده والسويد قبل الانتخابات التركية في مايو/ أيار المقبل، لكنه يعتقد أن الدول الاسكندنافية لا تزال في طريقها للانضمام في نهاية المطاف إلى التحالف العسكري، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الفنلندية (Yle).