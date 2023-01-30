مسؤول فلسطيني: متدينون يهود نفذوا عشرات الاعتداءات على ممتلكات بالضفة

شاهد.. الأمن الإسرائيلي يوسع عمليته ضد الجهاد الإسلامي ويعتقل 19 ناشطًا في الضفة الغربية

مسؤول في هيومن رايتس ووتش لـCNN: ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية لا علاقة لها بالأمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تحدث فلسطينيون في الضفة الغربية عن عشرات الهجمات على ممتلكات نفذها متدينون يهود، مساء السبت، في انتقام على ما يبدو ردا على هجومين فلسطينيين في القدس، أسفرا عن مقتل سبعة أشخاص، حسبما قال مسؤول فلسطيني يراقب النشاط الاستيطاني الإسرائيلي لشبكة CNN، الأحد.

وقال المسؤول، غسان دغلس، إن الهجمات وقعت بين الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي، يوم السبت، والساعة 2:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، الأحد.

وبحسب دغلس، تم تسجيل 144 بلاغًا عن اعتداءات متدينين يهود في مواقع مختلفة من المناطق المحتلة في الضفة الغربية.

وفي إحدى الهجمات، قال دغلس إن المتدينين اليهود حاولوا حرق سيارة لرجل فلسطيني بينما كان لا يزال داخلها، وأضاف أن إسرائيليين هاجموا سيارة في بلدة ترمسعيا بالقرب من رام الله، ثم امتدت النيران إلى منزل مجاور.

وأكد دغلس أن 120 سيارة لحقت بها أضرار، واحترقت ست سيارات في مجدل بني فاضل فيما تعرض 22 متجرا لهجوم في بلدة حوارة.

وأشار دغلس إلى أن ما يميز هذه الاعتداءات عن سابقاتها، هو الأعداد الكبيرة من المتدينين اليهود الذين شاركوا فيها، إذ أفادت بعض التقارير بمشاركة مجموعات من 50 إلى 60 شابا لساعات.

بالإضافة إلى ذلك، زعم دغلس أن عناصر من الجيش الإسرائيلي كانوا في المناطق المجاورة حيث وقعت بعض الهجمات لكنهم لم يتدخلوا.

وردا على طلب للتعليق، قال الجيش الإسرائيلي: "تعمل قوات الأمن الإسرائيلية باستخدام وسائل علنية وسرية للحفاظ على القانون والنظام في (يهودا والسامرة)، ومنع انتهاكات القانون من قبل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ومصطلح يهودا والسامرة هو المصطلح الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.

وتواصلت CNN مع المنسق الإسرائيلي للشؤون الحكومية في الأراضي (COGAT) للتعليق، لكنها لم تتلق أي رد.