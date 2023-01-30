دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الإمارات إرجاء زيارة رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى باكستان بسبب الأحوال الجوية بعد أن كانت مقررة، الإثنين.

وجاء في خبر نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام): "إرجاء الزيارة الرسمية" لرئيس الدولة التي كانت مقررة اليوم، إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة إلى وقت لاحق بسبب الأحوال الجوية".

وكان من المقرر أن يزور رئيس الإمارات باكستان، الإثنين، لبحث "علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وباكستان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات"، وفقا لـ"وام".

وأشارت "وام" إلى أن اتصالا هاتفيا جرى بين رئيس الإمارات ورئيس وزراء باكستان، محمد شهباز شريف، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية واتفقا على إجراء الزيارة في أقرب فرصة ممكنة.