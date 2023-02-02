دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علقت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا على لقائها بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، مؤكدة أنها "شددت" على التزام بلادها بتوثيق العلاقات الفرنسية مع السعودية.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزيرة على صفحتها الرسمية بتويتر، وترجمتها الصفحة الرسمية للخارجية الفرنسية، وقالت فيها: "شدّدت خلال الجلسة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على التزام (فرنسا) بتوثيق علاقاتها مع السعودية في جميع المجالات والعمل إلى جانبها من أجل إحلال الاستقرار في المنطقة. إنّها لشراكة تاريخية واعدة".

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد نشرت مقطع فيديو من اللقاء الذي تم فيه "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وذكرت الوكالة في تقريرها أن الاستقبال حضره "صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الأستاذ فهد الرويل، فيما حضر من الجانب الفرنسي السفير لدى المملكة لودوفيك بوي، ومديرة قسم إفريقيا والشرق الأوسط السيدة آن غيغين، ومستشار وزيرة الخارجية الفرنسية السيد برونو بيريرا دا سيلفا، ومستشارة وزيرة الخارجية الفرنسية السيدة ليتيسيا بيرا".