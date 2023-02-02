دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بمكتبه في العاصمة السودانية الخرطوم، وناقش معه سبل بناء علاقات مثمرة بين الدولتين، وفق ما نقلته وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا) الخميس، في حين أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الزيارة شهدت إنهاء نص اتفاقية السلام بين الدولتين.

واستغرقت زيارة كوهين للسودان يوما واحدا ناقش خلالها مع البرهان "سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك" بين السودان وإسرائيل، وفقا للوكالة.

وشملت المجالات التي ناقش الطرفان آفاق التعاون فيها كلا من الصحة والزراعة والطاقة والمياه والتعليم والمجالات العسكرية والأمنية.

وحث السودان وزير الخارجية الإسرائيلي على "تحقيق الاستقرار" بين دولته والفلسطينيين وناقش الطرفان الدور الذي يلعبه السودان في القضايا الإقليمية، وفقا للوكالة.

من جانبها، كتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "على طريق توقيع معاهدة سلام بين إسرائيل والسودان أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين زيارة تاريخية إلى الخرطوم عاصمة السودان التقى خلالها برئيس المجلس السيادي الجنرال عبدالفتاح البرهان".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية: "وخلال الزيارة التي تمت بموافقة الولايات المتحدة، أكمل الطرفان نص الاتفاق على أن يقام حفل التوقيع على الاتفاقية بعد نقل السلطة في السودان إلى حكومة مدنية سيتم تثبيتها كجزء من العملية الانتقالية الجارية"، وفقا للوزارة.