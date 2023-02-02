دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن القدس ترتبط ببلاده وبالعائلة الهاشمية التي ينتمي لها "بشكل شخصي" منذ أكثر من مئة عام، وذلك خلال كلمة القاها في "فطور الدعاء الوطني" في العاصمة الأمريكية، واشنطن، الخميس.

وقال العاهل الأردني في كلمته: " القدس بالنسبة للأردن ولعائلتي الهاشمية، لم تكن أمرا سياسيا قط بل هي ترتبط بهم بشكل شخصي منذ أكثر من مئة عام"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وأضاف العاهل الأردني قائلا: "هناك دائما فرصة للسلام، فالحقيقة هي أن مختلف شعوب الشرق الأوسط قد عاشت عبر تاريخها في وئام لفترات أطول بكثير مما أمضته في تناحر".

وأشار الملك عبدالله الثاني إلى أن "العمل لتحقيق السلام يتطلب من جميع الأطراف الإيمان الصادق بإمكانية الوصول إلى عالم أفضل وأكثر عدالة، من خلال احترام إنسانيتنا المشتركة وتجاوز خطاب الكراهية وبناء الثقة المتبادلة المطلوبة لتحقيق السلام العادل"، وفقا لوكالة بترا الأردنية الرسمية.

وكان قد ألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كلمة خلال المناسبة نفسها التي شهدت أيضا كلمة عبر تقنية الفيديو للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.