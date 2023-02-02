دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة العراقية بغداد، الخميس، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين حول العلاقات بين البلدين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، الخميس، وصول وزير الخارجيَّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى بغداد في زيارة رسميَّة.

وقال الصحاف، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "وزير الخارجيَّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة".

وأضاف الصحاف، أن "وزير الخارجية السعودي سيلتقي خلال الزيارة، كلا من الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسيّ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين"، بحسب ما نقلت عنه الوكالة العراقية.

وكانت وزارة الخارجية العراقية ذكرت، أنه "سيتم عقد مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره السعودي في مقر الوزارة".