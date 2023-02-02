دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرين ملكيين، الخميس، نص أولهما على إعفاء محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك من منصبه وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي السعودي، وتعيين الأستاذ أيمن بن محمد بن سعود السياري بدلا منه بمرتبة وزير.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان في نص الأمر الملكي الأول: "نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أمرنا بما هو آت: أولاً: يعفى معالي الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه".

وأضاف: "يعين معالي الأستاذ أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير، ويبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

في حين نص الأمر الملكي الثاني على "تعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وأن يتم تبليغ هذا الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.