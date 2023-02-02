البحرية الأمريكية تعلن مصادرة أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، يوم الأربعاء، مصادرة شحنة أسلحة إيرانية في خليج عمان كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، الشهر الماضي.

ووفقا لبيان "سنتكوم": "ضُبطت أكثر من 3 آلاف بندقية هجومية، و578 ألف طلقة و 23 صاروخا موجها مضاد للدبابات الشهر الماضى".

وأضاف البيان أن أفراد القيادة المركزية الأمريكية "قدموا معلومات قيمة في الوقت المناسب إلى القوات الدولية التي أجرت عملية الاعتراض".

وتابع أن المصادرة التي تمت في يوم 15 يناير/ كانون الثاني تعتبر "واحدة من أربع عمليات اعتراض تمت خلال الشهرين الماضيين"، والتي حالت دون نقل أكثر من 5 آلاف قطعة سلاح و 1.6 مليون طلقة من الذخيرة إ إيرانية إلى الحوثيين في اليمن.

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" كانت أول من أورد خبر ضبط الأسلحة، وقالت إن قوات خاصة فرنسية صادرت أسلحة وذخائر من إيران كانت في طريقها للحوثيين.

وأكد المتحدث باسم الأسطول الخامس تيم هوكينز أن الأسطول ساعد القوات الشريكة في عملية ضبط الأسلحة، التي تمت في خليج عمان يوم 15 يناير.

يذكر أن عملية المصادرة جاءت بعد 5 أيام فقط من إعلان القيادة المركزية الأمريكية اعتراض شحنة بها 2116 بندقية هجومية إيرانية متجهة إلى اليمن.

وفي بيان منفصل يوم الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أيضا أن قوات الأمن اليمنية ضبطت مؤخرا 100 محرك للطائرات بدون طيار كانت متجهة إلى مقاتلي الحوثيين، على الرغم من عدم تحديد موعد العملية.