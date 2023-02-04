السعودية: إلقاء القبض على شخص لحمله سلاحا ناريا بفيديو متداول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصا يحمل سلاحا ناريا في أحد أحياء المدينة المنورة الأمر الذي أثار تفاعلا.

وعقب الأمن العام السعودي بتغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ناشرا صورة للشخص المعني بمقطع الفيديو وقد تم إلقاء القبض عليه.

وقال الأمن العام في بيان: "قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على مواطن ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحمل سلاحا ناريا في أحد الأحياء، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وفي تغريدة منفصلة نشر الأمن العام السعودي تغريدة عن عقوبة حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، ذكر فيها: "يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهرا وبغرامة لا تزيد عن 6000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص".