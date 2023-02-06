صور قبل وبعد.. الزلزال يدمر مسجدًا تاريخيًا في تركيا

"بس أريد أطلع".. فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل من بين الحطام في سوريا إثر الزلزال

في غضون دقيقة فقط.. شاهد ما حدث داخل منزل بتركيا عندما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دمر الزلزال القوي الذي ضرب تركيا، فجر الاثنين، مسجدا تاريخيا في تركيا، حيث تعرض مسجد "يني جامع" (الجامع الجديد أو جامع والدة السلطان) في ملاطية لدمار كبير.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، كلا من تركيا وسوريا، فجر الاثنين، وهو أحد أقوى الزلازل الذي يضرب المنطقة منذ نحو 100 عام.

وتعرض مسجد "يني جامع"، الذي تم افتتاحه عام 1665 لدمار كبير وتهدمت غالبية جدرانه مخلفة كومة من الركام حوله، بحسب ما أظهرته صور ولقطات مصورة.

المسجد قبل وبعد الزلزال

Credit: Adobe Stock

Credit: anadol

وحتى عصر الاثنين بالتوقيت المحلي لتركيا وسوريا، قُتل أكثر من 2300 شخص بسبب الزلزال المدمر في كل من تركيا وسوريا في حين يسابق رجال الإنقاذ الزمن، لانتشال محاصرين من تحت الأنقاض.

وارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا إلى 1498 شخصًا على الأقل، كما أصيب أكثر من 8 آلاف آخرين، إضافة إلى انهيار 2834 مبنى ومنزلا، حسب ما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التعليم التركية، الاثنين، تعليق الدراسة في أنحاء البلاد حتى 13 فبراير/ شباط الجاري، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

وفي سوريا، قتل ما لا يقل عن 820 شخصا، وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فقد لقي 430 شخصًا مصرعهم في مناطق سيطرة الحكومة، معظمهم في مناطق حلب وحماة واللاذقية وطرطوس.

وأفادت جماعة "الخوذ البيضاء"، المعروفة باسم الدفاع المدني السوري (غير حكومية)، بمقتل 390 شخصاً في مناطق سيطرة المعارضة.