محمد بن راشد يعلن عن تعديل وزاري جديد في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، عن تعديل وزاري شهد تعيين وزراء جدد.

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الإخوة والأخوات .. بمباركة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة-حفظه الله- وبعد التشاور معه، نعلن اليوم عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية بتعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات".

وأضاف رئيس الوزراء في دولة الإمارات قائلا: "كما نعلن ضمن التعديل الوزاري الاتحادي عن تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيراً للثقافة والشباب في الدولة، سالم القاسمي هو مندوبنا لدى اليونسكو وهو خريج برنامج القيادات . ونعلن تعيين الأخت حصة بو حميد وزيرة دولة والأخت نورة الكعبي وزيرة دولة أيضاً في الحكومة الاتحادية".

وتابع الشيخ محمد بن راشد بالقول: "ونعلن أيضاً عن تعيين مريم بنت أحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات. قادت مريم جهود مميزة خلال الفترة الماضية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة كافة التشريعات الحكومية التطويرية الجديدة .. وننتظر منها المزيد خلال الفترة القادمة".

وأضاف حاكم دبي: "كما نعلن عن تعيين الأخ عمر بن سلطان العلماء بالإضافة لمهامه الحالية كوزير للذكاء الاصطناعي ليكون مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء. وتعيين الأخ عبدالله ناصر لوتاه رئيساً لمجلس التنافسية ومكلفاً بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة".