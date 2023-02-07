"بس أريد أطلع".. فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل من بين الحطام في سوريا إثر الزلزال

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال رئيس الهلال الأحمر العربي السوري، إن المنظمة مستعدة لإرسال قوافل مساعدات "على الفور" إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بما في ذلك إدلب، عبر الأمم المتحدة.

ويصف الهلال الأحمر العربي السوري نفسه بأنه منظمة إنسانية مستقلة تقوم على العمل التطوعي، وتعمل في معظم أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ومركزها في العاصمة دمشق.

وقال رئيس الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون لإرسال قافلة مساعدات عبر خط التقاطع إلى إدلب إذا فتحوا لنا الطرق".

وأضاف حبوباتي: "سترتفع حصيلة القتلى، حتى الآن هناك مبان تنهار في حلب واللاذقية".

وتابع رئيس الهلال الأحمر السوري قائلا إن المنظمة لا تمتلك ما يكفي من الإمكانيات للتعامل مع الكارثة.

وقال حبوباتي: "كنا في كل مكان بعد الزلزال، لكن لا نمتلك المعدات، ولا الآليات الثقيلة"، حسب قوله.

ودعا المسؤول الإغاثي إلى رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على سوريا والتي تؤثر على عمليات الإغاثة.