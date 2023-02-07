دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الثلاثاء، أن 70 دولة عرضت المساعدة على تركيا في أعمال البحث والإنقاذ بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت لها البلاد الإثنين.

وقال أوقطاي: "وصل إلينا 3294 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وعرضت أكثر من 70 دولة الإسهام في أعمال البحث والإنقاذ".

وأضاف نائب الرئيس التركي: " أنشأنا مستشفيات ميدانية في جميع المناطق المتضررة من الزلازل، وفتحنا طريقاً موازية للطريق الرئيسية المتضررة بين الريحانية وهاتاي، وخصصنا مطار أضنة لاستقبال الطائرات المشاركة في الإخلاء والإنقاذ والدعم".

ووجه أوقطاي شكره للدول التي قدمت مساعدات لتركيا و"وقفت بجانبها" في التعامل مع تداعيات الزلزال.

وأضاف نائب الرئيس التركي قائلا: "تم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن"، حسب قوله.