قصة إحياء أمل بعد مرور 60 ساعة.. عائلة بانتظار الخروج من تحت أنقاض الزلزال في تركيا

يبيتون في سياراتهم لأنها أكثر أمانًا.. عاملة إغاثة تكشف لـCNN حقائق صادمة إثر زلزال تركيا

"فقدت الأمل".. شاهد ناجين يبكون أحبائهم وينتظرونهم حول أنقاض الزلزال في تركيا وسوريا

أم تنتظر خروج طفلها من تحت الأنقاض.. كاميرا CNN توثق لحظات عمل فرق الإنقاذ في تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، ارتفاع حصية قتلى الزلزال المدمر إلى 9057 والإصابات إلى 52 ألفا و979.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية، إن "عدد وفيات الزلازل ارتفع إلى 9057 والإصابات إلى 52 ألفا و979 والمباني المهدمة إلى 6 آلاف و444".

وتابع الرئيس التركي: " 60 ألف عنصر يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بينهم متطوعون وفرق من خارج البلاد".

وأكد أردوغان أن السلطات التركية ستقوم بإنقاذ كل العالقين تحت الأنقاض قائلا: "لن نترك أي شخص تحت الأنقاض".