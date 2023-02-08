أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقد مؤتمر للمانحين لجمع الأموال لتركيا وسوريا حيث يواصل البلدان مواجهة الدمار الناجم عن زلزال بقوة 7.8 درجة هذا الأسبوع.

وأعلنت رئيسة الكتلة، أورسولا فون دير لاين، عن المؤتمر في بيان مشترك الأربعاء عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.

وسيقام المؤتمر في العاصمة البلجيكية، بروكسل، وفقا للبيان، وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن أولوية الكتلة الآن "العمل على مدار الساعة لإنقاذ أرواح قدر الإمكان في الوقت الذي لا يزال فيه الكثير من الناس عالقين تحت الأنقاض".

في بيان صحفي في وقت سابق، الأربعاء، قال الاتحاد الأوروبي إن العملية الحالية هي واحدة من "أكبر عمليات البحث والإنقاذ على الإطلاق" التي يتم تنفيذها من خلال آلية الحماية المدنية.

وقالت الكتلة حتى الآن إنها أرسلت 31 فريق بحث وإنقاذ و 5 فرق طبية من 23 دولة إلى المناطق المتضررة في تركيا وسوريا.

وطالبت السلطات السورية الاتحاد الأوروبي، صباح الأربعاء، بتفعيل آلية الحماية المدنية، في حين قدمت السلطات التركية الطلب نفسه، الاثنين، بحسب البيان الصحفي.

وألزم الاتحاد نفسه بتقديم مساعدة بقيمة 3 ملايين يورو (حوالي 3.2 مليون دولار) لتركيا، في الوقت الذي ستتلقى فيه سوريا 3.5 مليون يورو (حوالي 3.7 مليون دولار) كمساعدات طارئة.

وقال الاتحاد الأوروبي إن التمويل الأخير سيساعد السوريين "المحتاجين للوصول إلى المأوى والمياه والصرف الصحي والعناصر الصحية المختلفة التي يحتاجون إليها حاليًا، وكذلك لدعم عمليات البحث والإنقاذ".