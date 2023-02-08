وكالة الأنباء الفلسطينية: زلزال ضعيف يضرب شمال نابلس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ضرب زلزال بقوة تتراوح بين 3.7 و4 درجات على مقياس ريختر شمال مدينة نابلس وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إذ ذكرت أن الهزة شعر بها سكان في مناطق رام الله، والبيرة، والقدس.

ونقلت الوكالة على لسان مدير مركز رصد الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، جلال الدبيك، قوله إن "مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، على صدع ’الفارعة-الكرمل‘، وبقوة 3.7-4 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم".

وأضاف أن "هذه الهزة تصنف من الزلازل الضعيفة، وعادة ما تتعرض المنطقة لهذا النوع من الهزات والزلازل".

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" تغريدة نقلا عن مرصد الزلازل الأردني، جاء فيها: "زلزال بقوة 3.8 درجة شمال نابلس في فلسطين.. الزلزال بعمق 10 كلم وعلى مسافة 67 كيلومترا من العاصمة عمان".